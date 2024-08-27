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14:40, 27 августа 2024Мир

Лавров указал на бесперспективность саммита с Украиной на условиях Киева

Лавров: Россия не клюнет на бесперспективный саммит с Украиной на условиях Киева

Фото: Lev Radin / Globallookpress.com

Россия не клюнет на саммит с Украиной в одной из стран Глобального Юга, если он будет идти в той же логике, что и первый подобный саммит. На бесперспективность саммита на условиях Киева указал глава МИД России Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, суть саммитов — «абсолютно бесперспективная, тупиковая формула мира», которую выдвинул Владимир Зеленский.

«Все, что находится в ряду мероприятий, продвигавших эту формулу как безальтернативную развязку, конечно же, только какие-то мечтатели на Украине и Западе могут рассматривать как нечто, на что Россия, извиняюсь, клюнет», — отметил дипломат.

При этом глава МИД России заявил, что если Запад действительно заинтересован в проведении переговоров по Украине, то ему надо отказаться от «формул Зеленского» и начать честный разговор. Лавров добавил, что если Запад стремится к нормализации ситуации в Европе, «от которой уже сами европейцы стонут и страдают», то надо садиться за стол переговоров.

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      Семен Александров
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