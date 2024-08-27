В постпредстве России в Вене указали на сигнал для Украины после визита Гросси

Ульянов: слова главы МАГАТЭ Гросси стали сигналом для Украины

Слова главы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси о недопустимости атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российские атомные электростанции стали сигналом для Киева. Об этом заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в своем аккаунте социальной сети Х (бывший Твиттер).

«Директор МАГАТЭ Гросси на пресс-конференции в ходе своего визита на Курскую АЭС подчеркнул, что атаковать атомные электростанции нельзя. Это ясный сигнал, который, в первую очередь, предназначен для Украины», — отметил дипломат.

Ранее Гросси заявил, что в Курской области возникла опасность ядерного инцидента. Он добавил, что обсудит с российскими коллегами, как предотвратить такое развитие событий.

Кроме того, он назвал ситуацию на Курской АЭС серьезной и подчеркнул, что атаки против любых АЭС недопустимы вне зависимости от их местоположения.