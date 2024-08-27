В Раде призвали рассмотреть закон о блокировке Telegram

Депутат Рады Геращенко призвала рассмотреть закон о блокировке Telegram

Закон о блокировке мессенджера Telegram на территории Украины должен быть рассмотрен на ближайшем заседании Верховной Рады Украины. Об этом заявила депутат Рады Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.

Геращенко прокомментировала арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции. По ее мнению, Служба безопасности Украины (СБУ) проявляет полное бездействие и игнорирует «очевидные угрозы» со стороны мессенджера.

Политик призвала рассмотреть запрет Telegram на ближайшем заседании украинского парламента. «Этот шаг является сегодня минимальным для защиты национальных интересов в информационной сфере», — подчеркнула депутат.

Ранее издание «РБК-Украина» сообщило со ссылкой на источники во власти об отказе Киева блокировать Telegram в стране. Как сообщается, вариант блокировки мессенджера рассматривался несколько месяцев назад.