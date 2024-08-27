Стало известно об отказе Киева блокировать Telegram в стране

«РБК-Украина»: в Киеве отказались от идеи блокировать Telegram в стране

Власти Украины рассматривали вариант блокировки Telegram в стране, но пока отказались от этой идеи. Об этом пишет «РБК-Украина», ссылаясь на источники во власти.

Как сообщает издание, вариант блокировки мессенджера рассматривался несколько месяцев назад, а президенту Украины Владимиру Зеленскому предоставили аналитический документ о плюсах и минусах подобного решения.

Как отмечается, блокировка могла быть осуществлена по аналогии с социальными сетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», которые также недоступны для скачивания в App Store и Play Market на территории Украины.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявлял, что мессенджер Telegram является проблемой для страны. По его мнению, высказывание своей позиции в «демократическом обществе» должно сопровождаться отсутствием анонимности, а Telegram-каналы необходимо заставить зарегистрироваться в качестве СМИ.