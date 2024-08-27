В Минобороны рассказали о полученном Украиной веществе для создания азотистого иприта

МО: Украина получила около 500 тонн вещества для создания азотистого иприта

Украина получила около 500 тонн вещества, используемого для создания азотистого иприта. Об этом рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова публикует Министерство обороны.

«Речь идет о поставках Киеву порядка 500 тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина», — заявил военный.

При этом, как отметил Кириллов, в открытом доступе отсутствует информация, которая подтверждала бы, что вещество не было использовано в противоправных целях, а компания «Реагент» участвовала в тендере последний раз в июле 2023 года.

Ранее Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить провокацию с применением боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия. По его словам, ведомство получило информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами для третьего аэромобильного батальона украинской армии.