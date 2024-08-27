Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 27 августа 2024Бывший СССР

В Минобороны рассказали о полученном Украиной веществе для создания азотистого иприта

МО: Украина получила около 500 тонн вещества для создания азотистого иприта

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Украина получила около 500 тонн вещества, используемого для создания азотистого иприта. Об этом рассказал начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. Его слова публикует Министерство обороны.

«Речь идет о поставках Киеву порядка 500 тонн триэтаноламина — соединения, которое может использоваться для производства боевого отравляющего вещества азотистого иприта. Только в июле 2024 года украинская компания "Реагент" импортировала более 160 тонн триэтаноламина», — заявил военный.

При этом, как отметил Кириллов, в открытом доступе отсутствует информация, которая подтверждала бы, что вещество не было использовано в противоправных целях, а компания «Реагент» участвовала в тендере последний раз в июле 2023 года.

Ранее Кириллов заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут готовить провокацию с применением боеприпасов с химическими веществами раздражающего действия. По его словам, ведомство получило информацию о подвозе боеприпасов с химическими веществами для третьего аэромобильного батальона украинской армии.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные несколько дней отбивали атаки ВСУ на курскую колонию. Как это было?

      Омбудсмен рассказала о раненных ВСУ во время эвакуации из Курской области детях

      МАГАТЭ отвергло изготовление Украиной грязной бомбы

      Россияне рассказали о самых часто забываемых в путешествиях вещах

      На Украине оценили перспективы продления договора о транзите российского газа

      «Да плюнь ты на эту Россию». Лукашенко предложили воевать вместе с ВСУ против России

      Популярному фотохостингу выписали многомиллионный штраф в России

      Губерниев обратился к отказавшимся ехать на Олимпиаду россиянам

      В Бангладеш закрылась почти треть фабрик по производству одежды

      Обнаружен неизвестный механизм омоложения

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше