Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:44, 27 августа 2024Бывший СССР

В РХБЗ сообщили о подготовке ВСУ к применению западного химического оружия

Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ готовят к применению западного химического оружия

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают использовать химические снаряды в артиллерийских системах, поставленных Западом Киеву. О подготовке украинской армии к применению западного химического оружия сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — рассказал военный.

Он отметил, что на подготовку указывают военные пособия по применению химических боеприпасов, найденные на украинских позициях.

Ранее Кириллов допустил наличие грязной бомбы у Украины. Он напомнил, что ВСУ уже применяли на поле боя отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах, так как промышленность других стран на это не рассчитана.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      В ВСУ рассказали об изначальном плане операции в Курской области

      Минздрав раскрыл состояние пострадавшей при атаке БПЛА на Саратовскую область

      ФСБ возбудила дела против работавших незаконно в Курской области журналистов

      Российский паралимпиец пожаловался на условия проживания в олимпийской деревне

      Светлану Светличную признали неизлечимо больной

      Бонобо оказались миролюбивее людей

      На Украине назвали предстоящую зиму самой сложной в истории страны

      Россиянин сел на шесть лет в колонию за изнасилование посетителя кафе

      Под Москвой мужчины захотели пожарить шашлыки и попали в реанимацию

      США уличили во включении Молдавии и Румынии в перевозку биоматериалов с Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше