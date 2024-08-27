В РХБЗ сообщили о подготовке ВСУ к применению западного химического оружия

Начальник РХБЗ Кириллов: ВСУ готовят к применению западного химического оружия

Бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) обучают использовать химические снаряды в артиллерийских системах, поставленных Западом Киеву. О подготовке украинской армии к применению западного химического оружия сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов, передает РИА Новости.

«По оперативным сведениям, осуществляется подготовка военнослужащих ВСУ к применению химических боеприпасов для артиллерийских систем западного производства», — рассказал военный.

Он отметил, что на подготовку указывают военные пособия по применению химических боеприпасов, найденные на украинских позициях.

Ранее Кириллов допустил наличие грязной бомбы у Украины. Он напомнил, что ВСУ уже применяли на поле боя отравляющие вещества, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах, так как промышленность других стран на это не рассчитана.