В российском регионе возбуждено уголовное дело из-за отравления детей в бассейне

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне

В подмосковном Егорьевске возбуждено уголовное дело по факту отравления детей в бассейне. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по Московской области.

Дело возбудили по части 1 статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья людей»). Расследование продолжается.

По данным следствия, 24 августа четверо детей в возрасте от 3 до 13 лет купались в бассейне спортивно-развлекательного центра в Егорьевске. В какой-то момент они почувствовали себя плохо и были госпитализированы. Врачи диагностировали у них токсическое отравление. Кроме того, по протоколам лабораторных испытаний вода в бассейне не соответствовала гигиеническим нормам по содержанию хлоридов, а воздух в самом центре не соответствовал нормам по содержанию озона. Сейчас пострадавшие находятся дома. Их жизни ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала Shot, в бассейне спортивно-развлекательного центра пострадали шесть человек. ЧП произошло в акваклубе «Бережки холл». Несколько человек почувствовали недомогание из-за того, что в воду начал выбрасываться хлор.

Ранее сообщалось, что в Братске задержали 62-летнего директора кафе «Мехико» по делу об отравлении более 30 человек.