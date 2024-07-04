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07:28, 4 июля 2024Силовые структуры

Директор российского кафе задержан по делу о массовом отправлении людей

В Братске задержали директора кафе «Мехико» по делу о массовом отправлении людей

Фото: Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

В Братске задержали 62-летнего директора кафе «Мехико» по делу об отравлении более 30 человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Иркутской области.

Задержанный проходит подозреваемым по части 1 статьи 238 («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности») УК РФ. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

1 июля стало известно, что в Братске кишечную инфекцию нашли у 32 посетителей, обедавших в кафе-баре «Мехико». Среди отравившихся — несколько детей. Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Заведение временно закрыли по решению Роспотребнадзора. Сейчас там проводится проверка — специалисты отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды.

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      Екатерина Кашурникова
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