В российском регионе кишечную инфекцию нашли у нескольких десятков обедавших в кафе

В Иркутской области кишечную инфекцию нашли у 20 посетителей кафе

В Братске Иркутской области кишечную инфекцию нашли у 20 посетителей, обедавших в кафе-баре «Мехико», пишет Telegram-канал «Babr Mash».

Среди отравившихся в российском регионе — пятеро детей. По данным канала, состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести.

Заведение временно закрыли по решению Роспотребнадзора. Сейчас там проводится проверка — специалисты отобрали пробы пищевой продукции, воды, смывы с объектов окружающей среды. Следственное управление СК России по Иркутской области возбудило уголовное дело.

Ранее в России произошла вспышка ботулизма после употребления готовых салатов из служб доставки. Случаи заболевания были зафиксированы в Москве, Казани и Нижнем Новгороде. По данным Министерства здравоохранения, число пациентов с ботулизмом в российских стационарах превысило 300.