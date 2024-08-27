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09:16, 27 августа 2024Россия

В российской больнице пациент жестоко избил соседа по палате за разговор во сне

E1.ru: в больнице в Ревде пациент избил соседа по палате за разговор во сне

Фото: Сергей Коньков / Коммерсантъ

В больнице в городе Ревда Свердловской области пациент жестоко избил соседа по палате за разговор во сне. Об этом стало известно порталу E1.ru.

По данным издания, это произошло в терапевтическом отделении российской больницы. Другие пациенты услышали угрозы из палаты и сняли видео.

На нем мужчина бьет пластиковой бутылкой с водой лежащего на койке соседа, который восстанавливается после инсульта. Когда пригласили дежурных медсестер, агрессор объявил, что не спит четыре ночи из-за болтливого соседа.

Обитатели соседних палат сообщили, что в связи с инцидентом полицию не вызывали. Е1.ru обратился за разъяснениями к руководству больницы.

Ранее сообщалось, что в Москве женщина избила медиков из-за просьбы врача расстелить простынь. В учреждении после случившегося организовали проверку.

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