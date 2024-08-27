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06:36, 27 августа 2024Экономика

В Санкт-Петербурге обнаружили краснокнижную птицу

В Санкт-Петербурге экологи обнаружили гнездо краснокнижной скопы

Фото: MinoZig / Wikimedia Commons

В Санкт-Петербурге экологи обнаружили гнездо скопы — редкой птицы, занесенной в Красную книгу. Об этом в понедельник, 26 августа, сообщили в пресс-службе правительства города.

«На одной из заповедных территорий Петербурга обнаружили гнездо скопы. Это второй случай за несколько лет на территории города», — указано в сообщении.

Гнездо было найдено сотрудниками дирекции особо охраняемых природных территорий. В правительстве Санкт-Петербурга связали данную находку с проводимой в городе политикой по сохранению природного разнообразия.

Ранее в Астраханской области местные жители спасли огромного и редчайшего орлана-белохвоста. Россияне заметили краснокнижную птицу с травмой позвоночника вблизи железнодорожной станции «Аксарайская».

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      Артём Верейкин
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