Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:39, 27 августа 2024Россия

В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе в регион украинской ДРГ

Янин опроверг информацию о заходе в Саратовскую область украинской ДРГ

Фото: Nikolay Titov / Global Look Press

Информация о заходе в Саратовскую область украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности. С опровержением выступил глава Пугачевского района Алексей Янин в своем Telegram-канале.

«Просим сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять дальше недостоверную информацию!» — прокомментировал Янин.

Аналогичные сообщения появились в каналах главы Озинского района Антонины Галяшкиной, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной и главы Аткарского района Виктора Елина.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Отмечается, что силы пограничного управления ФСБ России по региону и подразделения Вооруженных сил России нанесли огневое поражение противнику.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США рассказали о возможном плане Украины в ДНР

      Адвокат опроверг участие Рашкина в ДТП с лосем в Саратовской области

      Тренер назвал три лучших упражнения для косых мышц пресса

      В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе в регион украинской ДРГ

      В Москве предотвратили теракт

      США пообещали защитить Израиль при атаке Ирана

      Задержанный экс-глава департамента культуры Москвы захотел уехать на СВО

      Лолита назвала стремными слова Дурова о сотне своих детей

      Стало известно о расследовании нескольких дел о многомиллиардных хищениях в «Роснано»

      Трамп назвал дату проведения дебатов с Харрис

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше