В Саратовской области прокомментировали информацию о заходе в регион украинской ДРГ

Янин опроверг информацию о заходе в Саратовскую область украинской ДРГ

Информация о заходе в Саратовскую область украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) не соответствует действительности. С опровержением выступил глава Пугачевского района Алексей Янин в своем Telegram-канале.

«Просим сохранять спокойствие и здравый смысл и не распространять дальше недостоверную информацию!» — прокомментировал Янин.

Аналогичные сообщения появились в каналах главы Озинского района Антонины Галяшкиной, главы Базарно-Карабулакского района Натальи Трошиной, главы Лысогорского района Валентины Фимушкиной и главы Аткарского района Виктора Елина.

Ранее сообщалось, что диверсионно-разведывательная группа Вооруженных сил Украины попыталась прорвать российскую границу в Климовском районе Брянской области. Отмечается, что силы пограничного управления ФСБ России по региону и подразделения Вооруженных сил России нанесли огневое поражение противнику.