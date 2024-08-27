В Совфеде прокомментирвали «победный» план Зеленского

Сенатор Цеков: план Зеленского по «победе» над РФ порожден бессилием и отчаяньем

План президента Украины Владимира Зеленского по «победе» над Россией порожден бессилием и отчаяньем. Такое мнение выразил сенатор Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков в беседе с РИА Новости.

«Зеленский прекрасно понимает, что проигрывает, вот и придумывает от отчаянья и бессилия фантастические измышления, чтобы успокоить граждан Украины и своих западных кураторов. Только глупцы могут воспринимать за чистую монету слова Зеленского», — прокомментировал Цеков.

Ранее Зеленский заявил, что нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область является началом «плана победы». Кроме того, украинский лидер отметил, что второй частью станет «стратегическое место Украины в безопасностной инфраструктуре мира», третьей — «мощный пакет принуждения России к завершению войны дипломатическим путем», а четвертая будет экономической.