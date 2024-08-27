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20:41, 27 августа 2024Мир

В США раскрыли реакцию Белого дома на просьбы Киева разрешить удары вглубь России

WSJ: США не собираются снимать запрет для Украины на нанесение ударов вглубь РФ

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

Белый дом не собирается снимать запрет для Вооруженных сил Украины (ВСУ) на нанесение ударов с помощью западного оружия вглубь российской территории. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на американского чиновника.

Киев в последнее время стал чаще просить своих союзников дать разрешение на использование дальнобойных вооружений, предоставленных ВСУ странами Запада, для ударов по территории России. В их число входят ракеты ATACMS производства США, однако нынешнее руководство страны не намерено менять свою позицию, рассказал изданию чиновник на условиях анонимности.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сравнил переговоры об ударах ВСУ западным оружием вглубь российской территории с игрой в пинг-понг. По его словам, западные политики избегают разговора на эту тему.

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      Лина Пивоварова
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