В США задержали гражданина Венгрии из-за закупок для ВПК России

Минюст: в США задержали гражданина Венгрии по обвинению в закупках для ВПК РФ

Правоохранительные органы США задержали гражданина Венгрии Бенса Хорвата в аэропорту Сан-Франциско по обвинению в нарушении санкций из-за поставок американских технологий военно-промышленному комплексу (ВПК) России. Об этом заявили в министерстве юстиции США, передает РИА Новости.

Утверждается, что арест произошел в пятницу, 23 августа. По данным Минюста, Хорват был нанят «входящими в правительство России» структурами, которые также занимались проектами по созданию радио-коммуникационных систем в Курской области.

«Обвиняемый, используя сеть предприятий для отвода бдительности правоохранительных органов, пытался приобрести военные радиоприемники для российских компаний», — сообщили в прокуратуре. Отмечается, что обвиняемому удалось приобрести 200 военных радиоприемников, которые планировалось поставить в Россию через компании, расположенные в Венгрии, Сербии, Испании и Латвии.

Ранее Вашингтон пригрозил Турции «последствиями» за экспорт технологий в Россию. Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод требовал от турецких чиновников усерднее работать над ограничением торговли чипами американского производства и другими запчастями.