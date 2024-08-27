В США заявили о конкуренции расследований покушения на Трампа

Politico: республиканцы ведут несколько расследований покушения на Трампа

Республиканская партия США ведет несколько расследований покушения на кандидата на пост президента Дональда Трампа, так как ряд крайне правых республиканцев разочарованы текущим ходом дела в Конгрессе. Об этом сообщает газета Politico.

В частности, пять членов партии провели 26 августа мероприятие в Вашингтоне в аналитическом центре The Heritage Foundation, где были объявлены планы о собственном расследовании.

«Хотя это первое слушание (...) оно не будет последним. Это послание всему Конгрессу. (...) Есть консерваторы, которых не заставят молчать», — заявил на мероприятии конгрессмен Кори Миллс.

При этом параллельно двухпартийная группа расследования посетила штат Пенсильвания и начала собирать данные об обстоятельствах стрельбы. Как отмечают авторы материала, команде, состоящей только из республиканцев будет сложно проводить какое-либо полноценное разбирательство.

Ранее Трамп пообещал создать президентскую комиссию по расследованию покушений на первых лиц государства. По его словам, одной из задач данной комиссии будет публикация всех оставшихся документов по делу о стрельбе в президента Джона Кеннеди 1963 года. Он подчеркнул, что данная комиссия также будет расследовать покушение и на самого Трампа.