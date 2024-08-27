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16:30, 27 августа 2024Мир

В США заявили о крупном поражении НАТО на Украине

Бывший аналитик ЦРУ Джонсон: на Украине произошло первое крупное поражение НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Bulkin Sergey / Globallookpress.com

На Украине произошло первое крупное поражение Североатлантического альянса. С таким заявлением выступил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Этот конфликт свидетельствует о первом крупном поражении НАТО», — сказал он.

По словам бывшего американского аналитика, Россия показала, что с легкостью способна уничтожить любые виды вооружений стран-членов НАТО. Среди них — реактивная система залпового огня (РСЗО) HIMARS, крылатые ракеты с дальностью поражения от 250 до 560 километров Storm Shadow, бронированная машина пехоты (БМП) Bradley, танки Abrams и переносной зенитно-ракетный комплекс Javelin.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва будет рассматривать поставку истребителей F-16 Киеву как преднамеренный сигнал НАТО в ядерной сфере. Он пообещал, что самолеты будут уничтожаться так же, как и другая военная техника Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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      Виктория Кондратьева
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