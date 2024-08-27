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16:48, 27 августа 2024Силовые структуры

В столице задержали снимающих объекты ПВО граждан

В Москве задержали двух граждан, запускавших дрон у режимных объектов

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В Москве задержали граждан, запускавших дрон около режимных объектов. Об этом пишет Baza в Telegram-канале.

Как сообщает источник, перед запуском дрона граждане изучали обстановку около объектов в столице. Для проверки правоохранители изъяли у них телефоны и дрон.

Задержанными оказались мужчина и женщина. Их поймали в ночь на 25 августа. Вероятных украинских диверсантов заметили во время обхода при помощи тепловизора.

Раннее сотрудникам ФСБ и Росгвардии было поручено обеспечить в приграничных районах России режим контртеррористической операции (КТО)

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