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12:53, 27 августа 2024Бывший СССР

В СВР России высказались о возможности переговоров с Украиной

Директор СВР Нарышкин счел невозможными переговоры России и Украины

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Переговоры между Россией и Украиной в нынешних условиях невозможны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова передает ТАСС.

Глава СВР напомнил, что о невозможности переговоров с Киевом ранее заявлял президент России Владимир Путин. Во время совещания по ситуации в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины российский лидер сказал, что о переговорах не может идти речи.

«После террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — сказал Нарышкин.

Ранее в пресс-бюро СВР России заявили, что США готовят в Грузии революцию. По информации разведки, наблюдатели от западных некоммерческих организаций в ходе парламентских выборов сфабрикуют факты электоральных фальсификаций, а затем используют их, чтобы потребовать смены власти на «тбилисском майдане».

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      Александр Курбатов
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