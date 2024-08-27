В СВР России высказались о возможности переговоров с Украиной

Директор СВР Нарышкин счел невозможными переговоры России и Украины

Переговоры между Россией и Украиной в нынешних условиях невозможны. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин, его слова передает ТАСС.

Глава СВР напомнил, что о невозможности переговоров с Киевом ранее заявлял президент России Владимир Путин. Во время совещания по ситуации в Курской области после вторжения Вооруженных сил Украины российский лидер сказал, что о переговорах не может идти речи.

«После террористической авантюры Украины в Курской области какие-либо переговоры вести с ними недопустимо», — сказал Нарышкин.

Ранее в пресс-бюро СВР России заявили, что США готовят в Грузии революцию. По информации разведки, наблюдатели от западных некоммерческих организаций в ходе парламентских выборов сфабрикуют факты электоральных фальсификаций, а затем используют их, чтобы потребовать смены власти на «тбилисском майдане».