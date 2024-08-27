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15:53, 27 августа 2024Мир

В ЦАХАЛ заявили о спасении заложника в секторе Газа

В ЦАХАЛ заявили о спасении заложника ХАМАС в секторе Газа

Фото: Ohad Zwigenberg / Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) спасла заложника палестинского радикального движения ХАМАС Каида Фархана Алькади в ходе операции в секторе Газа. Об этом сообщается в Telegram-канале израильских вооруженных сил.

«Сегодня (вторник) Армия обороны Израиля спасла заложника Каида Фархана Алькади, 52 года, из Рахата, который был похищен террористической организацией ХАМАС в секторе Газа 7 октября», — отмечается в сообщении израильской армии.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что он был освобожден в результате «очень сложной операции» на юге Газы. Заложник доставлен в больницу и находится на медицинском осмотре.

Ранее стало известно, что самолеты ЦАХАЛ сбили более тысячи снарядов ливанского шиитского движения «Хезболла» во время массовой атаки 25 августа. Также об уничтожении тысяч ракет сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе экстренного заседания кабинета национальной безопасности. Политик добавил, что ЦАХАЛ «интенсивно работает над предотвращением угроз».

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      Максим Габриелян
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