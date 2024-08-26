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03:34, 26 августа 2024Мир

В Израиле раскрыли число сбитых самолетами ЦАХАЛ снарядов «Хезболлы»

ЦАХАЛ заявил об уничтожении более тысячи снарядов «Хезболлы» над Израилем

Фото: Globallookpress.com

Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбили более тысячи снарядов ливанского шиитского движения «Хезболла» во время массовой атаки 25 августа. Их число раскрыл официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в соцсети Х.

«Около ста самолетов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов "Хезболлы", большинство из которых были нацелены на север страны, другая часть была нацелена на центральные территории», — заявил он.

Ранее об уничтожении тысяч ракет сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе экстренного заседания кабинета национальной безопасности. Политик добавил, что ЦАХАЛ «интенсивно работает над предотвращением угроз».

«Хезболла» в свою очередь заявила, что первый этап ответного удара по Израилю за атаку на командира движения Фуада Шукра был завершен успешно.

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      Марина Совина
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