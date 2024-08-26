В Израиле раскрыли число сбитых самолетами ЦАХАЛ снарядов «Хезболлы»

Самолеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сбили более тысячи снарядов ливанского шиитского движения «Хезболла» во время массовой атаки 25 августа. Их число раскрыл официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари в соцсети Х.
«Около ста самолетов ВВС Израиля уничтожили тысячи снарядов "Хезболлы", большинство из которых были нацелены на север страны, другая часть была нацелена на центральные территории», — заявил он.
Ранее об уничтожении тысяч ракет сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе экстренного заседания кабинета национальной безопасности. Политик добавил, что ЦАХАЛ «интенсивно работает над предотвращением угроз».
«Хезболла» в свою очередь заявила, что первый этап ответного удара по Израилю за атаку на командира движения Фуада Шукра был завершен успешно.