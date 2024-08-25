Нетаньяху сообщил об уничтожении Израилем тысяч ракет «Хезболлы»

Нетаньяху: ЦАХАЛ уничтожила тысячи ракет «Хезболлы»

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет ливанского шиитского движения «Хезболла». Об этом сообщил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, его слова приводит The Times of Israel.

«Она [ЦАХАЛ] уничтожила тысячи ракет, нацеленных на север страны, она также предотвращает многие другие угрозы», — заявил Нетаньяху.

Израильский премьер добавил, что ЦАХАЛ «интенсивно работает над предотвращением угроз». Соответствующее заявление Нетаньяху сделал в ходе экстренного заседания кабинета национальной безопасности.

Ранее израильский портал Ynet сообщил со ссылкой на источник, что ЦАХАЛ удалось уничтожить пусковые установки «Хезболлы» и предотвратить масштабную атаку с использованием тысяч ракет.