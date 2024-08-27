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21:54, 27 августа 2024Мир

В Турции нашли мертвым бывшего телохранителя Алиева

Türkiye: в Кушадасы нашли мертвым экс-телохранителя президента Азербайджана

Фото: Feisal Omar / Reuters

Бывший телохранитель президента Азербайджана Ильхама Алиева Махир Мамедов найден мертвым в отеле в турецком курортном районе Кушадасы города Айдын на западе страны. Об этом пишет Türkiye.

Речь идет о 50-летнем Махире Мамедове. Его тело обнаружили в номере пятизвездочной гостиницы в полдень вторника, 27 августа. Он приехал в Кушадасы на отдых три дня назад со своей женой Кемалей Мамедовой и сыном.

После завтрака Мамедов с семьей отправились в комнату, чтобы отдохнуть. Через некоторое время его супруга и сын отправились на прогулку, а по возвращении обнаружили Мамедова неподвижно лежащим на полу. В отель были направлены бригады скорой медицинской помощи и полиции. Медики установили, что Мамедов скончался. Точная причина смерти будет установлена после вскрытия.

Ранее в Москве нашли мертвым бывшего замначальника тыла Вооруженных сил России, генерал-майора в отставке Дмитрия Древаля.

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