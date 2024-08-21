MK.RU: в Москве нашли мертвым бывшего генерала-тыловика Дмитрия Древаля

В Москве нашли мертвым бывшего замначальника тыла Вооруженных сил России, генерал-майора в отставке Дмитрия Древаля. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, ему было 68 лет. По сведениям РБК, телесных повреждений на трупе Древаля не было обнаружено.

Как разузнал MK.RU, экс-генералу стало плохо в квартире на улице Академика Анохина в Москве, родственники вызвали скорую помощь, однако реанимировать мужчину не удалось.

В мае сообщалось, что у Древаля случился конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического оружия, писала Baza.

Ранее суд освободил осужденного на 4,5 года лишения свободы бывшего генерала Минобороны России Александра Оглоблина за показания по делу против замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.