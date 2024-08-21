Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:52, 21 августа 2024Россия

В Москве нашли мертвым бывшего генерала-тыловика

MK.RU: в Москве нашли мертвым бывшего генерала-тыловика Дмитрия Древаля

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве нашли мертвым бывшего замначальника тыла Вооруженных сил России, генерал-майора в отставке Дмитрия Древаля. Об этом стало известно MK.RU.

По сведениям издания, ему было 68 лет. По сведениям РБК, телесных повреждений на трупе Древаля не было обнаружено.

Как разузнал MK.RU, экс-генералу стало плохо в квартире на улице Академика Анохина в Москве, родственники вызвали скорую помощь, однако реанимировать мужчину не удалось.

В мае сообщалось, что у Древаля случился конфликт с таксистом из-за того, что он опаздывал на футбольный матч. В результате водитель выстрелил ему в ногу из травматического оружия, писала Baza.

Ранее суд освободил осужденного на 4,5 года лишения свободы бывшего генерала Минобороны России Александра Оглоблина за показания по делу против замглавы Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) генерал-лейтенанта Вадима Шамарина.

ЖЗЛ
Анна Щербакова
Комментарии отключены
Последние новости

Раскрыта причина смерти бойца «Ахмата» в отделе полиции российского города

Россию наводнили поддельные автозапчасти

Выстреливший в российском тире в отца подросток попал на видео

Роскошная яхта с туристами затонула за две минуты у побережья Сицилии

Минобороны заявило о контроле над еще одним населенным пунктом в ДНР

Офицер ВСУ в отставке предрек разгром украинской армии в Курской области

Бывшего главу крупнейшего в России производителя конопли заочно арестовали

На юге Украины произошел взрыв на энергообъекте

Россиянам стало сложнее получить шенген в одну популярную страну Европы

В ЦИК рассказали о режиме проведения выборов губернатора Курской области

Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
© 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.
Все новости
Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
Как это работает?
Читайте
Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
Оценивайте
Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
Получайте бонусы
Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
Узнать больше