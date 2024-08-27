В Турции рассказали о ситуации с банковскими переводами в Россию

Denizbank: проблемы с банковскими переводами между Турцией и РФ сохраняются

Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией в настоящее время сохраняются, несмотря на попытки двух стран исправить кризисную ситуацию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление представителей крупнейшего частного банка республики Denizbank.

В филиале финансовой организации, расположенном в Анкаре, в частности, назвали банковские переводы из Турции в Россию проблемными. В то же время транзакции в обратном направлении, как подчеркнули в Denizbank, осуществляются только после проведения тщательных проверок.

При этом, добавил представитель филиала в Анкаре, турецкий банк в настоящее время предоставляет гражданам России возможность открывать счета, в том числе в рублях. Однако говорить о какой-либо нормализации кризисной ситуации с двусторонними банковскими переводами пока преждевременно, пояснили в филиале финансовой организации. «Да, все еще имеются проблемы», — резюмировали в Denizbank.

Проблемы с банковскими переводами между Турцией и Россией усугубились в 2024 году на фоне растущего давления со стороны Министерства финансов (Минфина) США. В американском ведомстве усилили санкционный контроль, на фоне чего турецкие банки стали опасаться принимать российские платежи. На этом фоне, согласно данным TurkStat, экспорт турецких товаров в России упал на 28,3 процента по итогам первой половины 2024 года и снизились до 4,16 миллиарда долларов в денежном выражении. В свою очередь, поставки российской продукции в республики за этот период времени просели на 10,3 процента, до 22,04 миллиарда.