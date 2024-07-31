В Турции заявили о резком падении поставок товаров в Россию

TurkStat: экспорт товаров из Турции в РФ упал в I полугодии 2024 года на 28,3 %

Экспорт товаров из Турции в Россию в первом полугодии 2024 года резко упал, снизившись на 28,3 процента к тому же периоду 2023-го. Об этом со ссылкой на данные TurkStat сообщает РБК.

В денежном выражении показатель уменьшился более чем на полтора миллиарда долларов — с 5,8 до 4,16. При этом турецкий экспорт в РФ остается на исторически высоких уровнях, превышая в полтора раза величины «досанкционного» 2021 года.

Импорт российских товаров в обратном направлении также снизился в январе-июне, но не столь значительно — на 10,3 процента, до 22,04 миллиарда долларов.

Проблема с платежами из России в Турцию за поставки товаров возникла с начала года на фоне угрозы вторичных санкций, связанной с действием указа президента США, регламентирующего их введение против банков за взаимодействие с российским военно-промышленным комплексом. Давление Запада на турецкий бизнес уже в январе назвали беспрецедентным. На фоне множества проблем от замораживания банковских счетов до угроз со стороны западных чиновников отмечается, что из-за санкций страдают почти все отрасли страны кроме продовольственной, а особенно негативно ситуация повлияла на поставки кожи и изделий из нее.