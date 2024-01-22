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08:02, 22 января 2024Экономика

Стало известно о давлении Запада на турецкий бизнес по санкциям против России

Турецкий бизнес испытывает сильнейшее давление Запада по антироссийским санкциям
СюжетСанкции против России:

Фото: Umit Bektas / Reuters

Беспрецедентное давление Запада испытывает в Турции частный бизнес по антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По словам источника, такого давления турецкие предприниматели ранее не испытывали — имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT.

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. Во многом это было связано с риском попасть под вторичные санкции властей США и ряда западных стран, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании, отмечают эксперты.

15 января председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция сможет выдержать давление со стороны западных стран по вопросу антироссийских санкций, поскольку это в ее же интересах.

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      Юлия Мискевич
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