Стало известно о давлении Запада на турецкий бизнес по санкциям против России

Турецкий бизнес испытывает сильнейшее давление Запада по антироссийским санкциям

Беспрецедентное давление Запада испытывает в Турции частный бизнес по антироссийским санкциям. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

По словам источника, такого давления турецкие предприниматели ранее не испытывали — имеют место открытые угрозы по транзакциям через SWIFT.

Ранее сообщалось, что в октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. Во многом это было связано с риском попасть под вторичные санкции властей США и ряда западных стран, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании, отмечают эксперты.

15 января председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция сможет выдержать давление со стороны западных стран по вопросу антироссийских санкций, поскольку это в ее же интересах.