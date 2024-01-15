В Турции пообещали выстоять перед давлением по антироссийским санкциям

Политик Перинчек: Турция выдержит давление по антироссийским санкциям

Турция сможет выдержать давление со стороны западных стран по вопросу антироссийских санкций, поскольку это в ее же интересах. Об этом в интервью РИА Новости заявил председатель турецкой партии «Родина» Догу Перинчек.

По его словам, справиться с экономическими проблемами Анкара сможет только при сотрудничестве с Россией, Ираном и КНР — ее стратегическими партнерами. «Санкции в отношении этих стран — это санкции в отношении Турции», — отметил политик.

Ранее сообщалось, что США ужесточили контроль за исполнением санкций против России и конкретизировали угрозы в отношении турецких компаний, способствующих их обходу или только подозреваемых в этом. Отмечается, что им присылают письма с правилами сотрудничества с Москвой и требованием соблюдать их.