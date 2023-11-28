Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:57, 28 ноября 2023Экономика

В Турции рассказали об усилении контроля США за санкциями против России

Aydınlık: турецкие компании жалуются на усиление угроз от США в вопросе санкций

Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images

Власти США усилили контроль за исполнением антироссийских санкций и конкретизировали угрозы в отношении турецких компаний, способствующих их обходу или только подозреваемых в этом. Об этом со ссылкой на источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK), пишет местное издание Aydınlık.

По словам собеседника газеты, в огромных письмах приводятся правила сотрудничества с Россией, а под ними написано: «Следуйте этим правилам». Руководство компаний считает, что это угроза. Потому что, с одной стороны, пока даже в случае нарушения с ними ничего не произойдет, но в Вашингтоне напоминают, что избежать ответственности удастся вряд ли.

«Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля с нами, мы вас поймаем», — отметил источник.

До этого стало известно, что замглавы Минфина США Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с терроризмом, вскоре посетит Турцию во второй раз за последнее время. По данным Bloomberg, таким образом Вашингтон хочет добиться большей лояльности Анкары в отношении давления на российские суда, авиакомпании и поставки товаров по параллельному импорту.

Ранее дипломатический источник в турецкой столице подчеркнул, что Анкара не приемлет давления, которое, в частности, проявляется в угрожающем тоне публикаций в СМИ.

Одновременно об ужесточении риторики сообщают греческие судовладельцы, с помощью которых Россия поставляла значительную часть нефти по цене выше потолка. Несколько компаний уже отказались от сотрудничества и оценивают новые риски. На этом фоне экспорт сырья из России резко снизился.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      В России захотели усложнить жизнь мигрантам. Какие запреты готовят МВД и регионы?

      Московский торговый центр захотели продать на «Авито»

      Антикризисный фонд крупнейшей экономики Европы сравнили с карточным домиком

      Замминистра МЧС попал в ДТП в центре Москвы

      Создателей «Форсажа 9» оштрафовали на миллион долларов из-за несчастного случая

      Politico создало интригу с самым влиятельным политиком Европы

      Уборщица отеля спрятала ценности туристов в лифчике и попалась на скрытую камеру

      Использование интернета признали безопасным для психики

      Крупнейший айсберг пришел в движение впервые за 30 лет. Полвека назад он унес в океан советскую антарктическую базу

      Снегопад в Москве оказался сильнейшим за последние 11 лет

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости