В Турции рассказали об усилении контроля США за санкциями против России

Aydınlık: турецкие компании жалуются на усиление угроз от США в вопросе санкций

Власти США усилили контроль за исполнением антироссийских санкций и конкретизировали угрозы в отношении турецких компаний, способствующих их обходу или только подозреваемых в этом. Об этом со ссылкой на источник в Совете по внешнеэкономическим связям (DEIK), пишет местное издание Aydınlık.

По словам собеседника газеты, в огромных письмах приводятся правила сотрудничества с Россией, а под ними написано: «Следуйте этим правилам». Руководство компаний считает, что это угроза. Потому что, с одной стороны, пока даже в случае нарушения с ними ничего не произойдет, но в Вашингтоне напоминают, что избежать ответственности удастся вряд ли.

«Говорят, что, если вы используете наши системы, наше программное обеспечение, продукты, если у вас есть торговля с нами, мы вас поймаем», — отметил источник.

До этого стало известно, что замглавы Минфина США Брайан Нельсон, курирующий финансовую разведку и борьбу с терроризмом, вскоре посетит Турцию во второй раз за последнее время. По данным Bloomberg, таким образом Вашингтон хочет добиться большей лояльности Анкары в отношении давления на российские суда, авиакомпании и поставки товаров по параллельному импорту.

Ранее дипломатический источник в турецкой столице подчеркнул, что Анкара не приемлет давления, которое, в частности, проявляется в угрожающем тоне публикаций в СМИ.

Одновременно об ужесточении риторики сообщают греческие судовладельцы, с помощью которых Россия поставляла значительную часть нефти по цене выше потолка. Несколько компаний уже отказались от сотрудничества и оценивают новые риски. На этом фоне экспорт сырья из России резко снизился.