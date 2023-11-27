Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
17:19, 27 ноября 2023Экономика

Турция резко увеличила поставки в Россию попавших под санкции товаров

FT: Турция экспортирует в Россию 45 видов товаров двойного назначения

С начала 2023 года Турция резко увеличила поставки товаров двойного назначения в Россию и страны СНГ. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times (FT).

За девять месяцев республика экспортировала 45 видов продукции, попавших под санкции Запада: микрочипы, телекоммуникационное оборудование и комплектующие и прочие виды товаров, в отношении которых в США, ЕС, Великобритании и Японии действует экспортный контроль. Общая стоимость экспорта выросла втрое, до 158 миллионов долларов.

По сравнению с 2015-2021 годами, закупки приоритетных товаров из стран G7 в Турции увеличились более чем на 60 процентов, до уровня в полмиллиарда долларов. Власти США обеспокоились, что эта продукция может предназначаться для дальнейшего реэкспорта в Россию. Поэтому в ближайшее время республику уже во второй раз посетит замминистра финансов США Брайан Нельсон, который курирует в правительстве отслеживание нарушений экспортных ограничений.

Материалы по теме:
Великий китайский пузырь. Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
Великий китайский пузырь.Строительный рынок Китая погружается в глубокий кризис. Чем это угрожает мировой экономике?
6 ноября 2023
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды. Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
Россиянам угрожает дефицит джинсовой одежды.Почему шьющая джинсы для всего мира страна тонет в забастовках?
20 ноября 2023

Министр торговли Турции Омер Болат заявил, что с начала года республика зафиксировала рекордный объем экспорта. В октябре за рубеж поставили товаров на сумму 22,9 миллиарда долларов (плюс 7,4 процента в годовом выражении). С начала года совокупный объем экспорта составил 254,4 миллиарда долларов. После введения западных санкций в отношении России одним из основных каналов поставок по схеме параллельного импорта стала именно Турция.

Вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что по итогам 2022 года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. При этом доля расчетов в национальных валютах между двумя странами также увеличилась.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Обсудить
      Последние новости

      На Украине отказались от мирного соглашения с Россией без репараций. Идею о выплатах в Москве назвали аморальной

      Спорткомплекс в Подмосковье обрушился под тяжестью снега

      Суд отказался принять заявление СПБ Биржи о банкротстве

      В Китае нашли способ обойти ограничения США по развитию ИИ

      Туристы пошутили о бомбе в багаже, вызвали хаос в аэропорту и были депортированы

      Трех человек отдали под суд за покушение на замглавы полиции Запорожья

      В Госдепе понадеялись на скорое одобрение помощи ВСУ на 60 миллиардов долларов

      Пенсионерка лишилась жилья и нескольких миллионов рублей из-за мошенников

      Диетолог подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот

      Назван срок окончания непогоды на юге России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости