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16:08, 25 ноября 2023Экономика

В России заявили об увеличении доли расчетов в нацвалютах в торговле с Турцией

Новак: в торговле России и Турции увеличивается доля расчетов в нацвалютах

Фото: Annie Spratt / Unsplash

В торговле России и Турции увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает РИА Новости.

Как отметил Новак, по итогам 2022 года Турция заняла второе место в списке торговых партнеров России. «Увеличивается доля расчетов в национальных валютах. Мы с господином [министром торговли Турции Омером] Болатом как можем увеличиваем показатели, планируем новые совместные проекты», — заявил он по итогам заседания межправительственной комиссии России и Турции по торгово-экономическому сотрудничеству.

При этом ранее турецкая газета Ekonomim сообщала, что экспорт из Турции в Россию в последние месяцы упал, так как на российском рынке укрепляет свои позиции Китай. Поставки из Турции в Россию в августе текущего года уменьшились на 11 процентов, а в сентябре — на 25 процентов.

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