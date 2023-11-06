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14:18, 6 ноября 2023Экономика

Турция сообщила о рекорде продаж товаров за рубеж

Министр торговли Турции Болат сообщил о рекордном росте экспорта в 2023 году

Фото: Serif Egeli / Getty Images

С начала года и отдельно в октябре Турция фиксирует рекордный объем экспорта. Об этом в эфире телеканала TRT Haber заявил министр торговли республики Омер Болат.

За последний месяц за рубеж было продано товаров на сумму 22,9 миллиарда долларов, что на 7,4 процента больше, чем годом ранее. С начала года совокупный объем экспорта составил 254,4 миллиарда долларов. До этого Анкара рассчитывала к концу 2023 года достичь уровня 265 миллиардов долларов, то есть планы будут в значительной степени перевыполнены.

Болат не уточнил, за счет какого направления были достигнуты такие рекорды, однако Турция после введения западных санкций в отношении России является одним из основных каналов поставок по схеме параллельного импорта.

По оценке экспертов, США и Европа не хотят слишком давить на Анкару в вопросе применения санкций, так как страна является важным союзником в регионе. В связи с этим отдельные турецкие компании пользуются удобным моментом и перепродают значительное количество товаров.

Например, австрийское издание Profil выяснило, что с начала года Австрия продала в Турцию в четыре раза больше комплектующих и запчастей для токарных станков, чем обычно, и значительно увеличила поставки в Казахстан. Эти сделки позволили компенсировать почти полное падение продаж в Россию.

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      Платон Щукин
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