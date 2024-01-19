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15:06, 19 января 2024Экономика

Турция сократила поставки ряда товаров в Россию из-за давления США

Forbes: Турция начала сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения

Фото: Paul Teysen / Unsplash

В октябре и ноябре 2023 года турецкие экспортеры стали сокращать поставки в Россию товаров двойного назначения, которые могут использоваться РФ в военных целях. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat).

Речь идет в том числе о снижении поставок электроники, чипов, оптических прицелов, полупроводников, печатных плат, а также аппаратуры для связи и навигации. Постепенное сокращение экспорта этих категорий продукции во многом было связано с риском попасть под вторичные санкции властей США и ряда западных стран, включая государства Евросоюза (ЕС) и Великобритании, утверждают эксперты.

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В конце октября 2023 года представители Бюро промышленности и безопасности США (The Bureau of Industry and Security, BIS) опубликовали список 45 категорий товаров для экспортного контроля (Common High Priority Items List).

После этого суммарная стоимость поставок товаров двойного назначения из Турции в Россию упала до уровня в 8,4 миллиона долларов. Показатель стал минимальным с августа 2022 года. При этом в том же периоде 2021-2022 годов подобной динамики в товарообороте двух стран не наблюдалось, отмечают аналитики.

Во второй половине декабря власти США ужесточили ограничения в отношении представителей российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Президент США Джо Байден разрешил министру финансов Джанет Йеллен вводить санкции в отношении банков, причастных к сделкам по поставкам различных категорий продукции для оборонных предприятий РФ.

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      Анатолий Акулов
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