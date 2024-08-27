Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:46, 27 августа 2024Мир

В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

РИА Новости: Варшава не знает, сколько поляков сражаются на стороне Киева

Фото: Ben Kupke / Unsplash

Руководство Польши не может назвать приблизительное число поляков-наемников, сражающихся на стороне Киева, рассказал РИА Новости представитель Министерства иностранных дел (МИД) государства, пожелавший сохранить анонимность.

Собеседник агентства объяснил, что гражданин Польши может отправиться служить в иностранную армию или иное иностранное военизированное формирование, но ему нужно получить согласие министра внутренних дел и администрации, а в случае бывших военнослужащих – согласие министра национальной обороны.

«На практике подавляющее большинство граждан Польши, которые воюют на Украине, конечно же, не получали никакого согласия, а просто поехали туда на свой страх и риск», — сообщил представитель польского МИД.

Ранее президент Польши Анджей Дуда подтвердил участие танков PT-91 Twardy, переданных Киеву в качестве помощи, в нападении ВСУ на Курскую область России. По его словам, Варшава больше года назад передала Киеву танки PT-91 Twardy, которые в настоящее время «защищают Украину на полях битвы в районе Курска».

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ заявили о самом массированном ударе по Украине. Одной из целей стало крупнейшее в стране хранилище газа

      В Германии рассказали о роли властей США в аресте Дурова

      Россиянам рассказали о неожиданных правилах обращения с холодильниками

      Женщина с огромным IQ бросила Оксфорд и стала секс-работницей

      Глава Facebook признался в цензурировании контента по требованию властей США

      Минобороны отчиталось об итогах массированного удара по Украине

      Пентагон признал продвижение Российской армии

      В Польше раскритиковали Зеленского за репрессии против церкви

      В Варшаве не смогли назвать число сражающихся на стороне Киева поляков

      Такер Карлсон назвал арест Дурова отличительной чертой диктатуры

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше