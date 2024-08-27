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17:25, 27 августа 2024Мир

Верховный лидер Ирана назвал Дурова несчастным молодым человеком

Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал Дурова несчастным молодым человеком

Фото: Iranian Supreme Leader's Office / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Власти Франции показательно арестовали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил Верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Его слова приводит иранское агентство Khabar online.

«Если в виртуальном пространстве нет верховенства права, оно становится свободным и нерегулируемым. Если закона нет, разработайте его и управляйте на его основе. Весь мир делает так», — сказал иранский глава.

Власти Франции хотят «продемонстрировать, какие они строгие», угрожая «несчастному молодому человеку» 20-летним тюремным сроком.

Ранее член адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирина Сидорова заявила, что Дуров может попасть под домашний арест. По словам юриста, судебный процесс над предпринимателем может быть продлен до 2027 года.

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      Глеб Бажуткин
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