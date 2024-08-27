Верховный лидер Ирана назвал Дурова несчастным молодым человеком

Верховный лидер Ирана Хаменеи назвал Дурова несчастным молодым человеком

Власти Франции показательно арестовали создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил Верховный лидер Исламской Республики Иран Али Хаменеи. Его слова приводит иранское агентство Khabar online.

«Если в виртуальном пространстве нет верховенства права, оно становится свободным и нерегулируемым. Если закона нет, разработайте его и управляйте на его основе. Весь мир делает так», — сказал иранский глава.

Власти Франции хотят «продемонстрировать, какие они строгие», угрожая «несчастному молодому человеку» 20-летним тюремным сроком.

Ранее член адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирина Сидорова заявила, что Дуров может попасть под домашний арест. По словам юриста, судебный процесс над предпринимателем может быть продлен до 2027 года.