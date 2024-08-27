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15:10, 27 августа 2024Интернет и СМИ

Названы возможные последствия ареста для Дурова

Дуров может провести в заключении или под домашним арестом до 2027 года

Фото: Albert Gea / Reuters

Основатель Telegram Павел Дуров может попасть под домашний арест. О возможных последствиях его задержания сообщает Mash в Telegram со ссылкой на члена адвокатской коллегии Парижа и Ниццы Ирину Сидорову.

По словам Сидоровой, судебный процесс над Дуровым может быть продлен до 2027 года. Отмечается, что это время он может провести как в заключении, так и под домашним арестом.

Отмечается, что Дурова могут оставить под арестом из-за его трех гражданств — России, Франции и ОАЭ. В случае, если у предпринимателя будет место для проживания в стране, его могут отправить под домашний арест. При этом, заявляет Сидорова, за основателя Telegram нужно будет внести залог. По мнению члена адвокатской коллегии, его сумма может составить до 50 миллионов евро.

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Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова оказывать Дурову содействие. Однако, по его словам, помощь Москвы может быть осложнена тем, что у медиаменеджера есть французское гражданство.

27 августа стало известно, что арест Дурова продлили на 48 часов. Сообщалось, что он находится в заключении в рамках расследования по делу о киберпреступлениях.

Дурова задержали в парижском аэропорту 24 августа. Как считает французское следствие, основатель мессенджера является соучастником в незаконных действиях, совершаемых через Telegram. Во Франции ему грозит до 20 лет тюрьмы.

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