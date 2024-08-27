Виктория Лопырева снялась в бикини и раскрыла секрет красоты

Виктория Лопырева снялась в бикини и заявила, что красота не зависит от веса

Российская телеведущая, блогерша и модель Виктория Лопырева снялась в купальнике на море и раскрыла секрет красоты. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

41-летняя знаменитость предстала перед камерой в черном бикини, продемонстрировав стройную фигуру с разных ракурсов. Она заявила, что в течение жизни неоднократно худела и набирала вес, но каждый раз чувствовала себя комфортно и не испытывала недостатка в поклонниках.

Ведущая заверила, что красота не зависит от веса. «В женщине либо есть то, что делает ее желанной, либо нет. Важно, какую энергетику она транслирует, как светятся ее глаза», — отметила автор поста.

В апреле Виктория Лопырева назвала неактуальным одно модное у знаменитостей украшение.