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16:49, 27 августа 2024Ценности

Визажистка раскрыла способы добиться гладкости кожи при бритье

Визажист Фланаган посоветовала женщинам использовать мужские средства для бритья

Фото: Prostock-studio / Shutterstock / Fotodom

Соосновательница косметического бренда Ella & Jo визажистка Шарлин Фланаган из Ирландии раскрыла способы добиться гладкости кожи при бритье. Ее комментарий публикует The Sun.

Так, эксперт призвала каждые три-четыре дня менять лезвия в бритве. Кроме того, она посоветовала женщинам не бояться использовать продукцию, предназначенную для мужчин. «У них, как правило, более густые и насыщенные кремы для бритья бороды, которые, на мой взгляд, лучше подходят для линии бикини и ног», — пояснила собеседница издания.

В то же время специалистка отметила, что сначала следует брить волосы в направлении их роста и только затем против. Также она порекомендовала регулярно отшелушивать отмершие частицы кожи с помощи сухой щетки или специальных косметических средств.

В октябре 2023 года блогерша Джулия Хьюн из Калифорнии раскрыла простой способ брить ноги реже.

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      Алина Гостева
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