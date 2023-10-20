Блогерша раскрыла простой способ брить ноги реже

Блогерша Джулия Хьюн из Калифорнии раскрыла простой способ брить ноги реже. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 681 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, выходя из ванной после данной процедуры, многие девушки обнаруживают, что их ноги не идеально гладкие и имеют щетину. Чтобы этого избежать, юзерша посоветовала перед бритьем принять максимально холодный душ.

Так, низкая температура воды спровоцирует сокращение мышц, поднимающих волосы на теле, и они начнут выступать из фолликулов, что поможет убрать большую часть их длины. Таким образом, интервал между депиляцией увеличится, отметила автор видео.

В июле визажистка с никнеймом @charmakeupnz раскрыла быстрый способ бритья ног. Блогерша рассказала, что многие девушки проводят данную процедуру неправильно, а именно — начинают двигаться станком по ноге снизу вверх. «Вместо этого попробуйте начать брить ноги сверху, а потом снизу, не ополаскивая каждый раз станок водой», — посоветовала она.