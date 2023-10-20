Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:42, 20 октября 2023Ценности

Блогерша раскрыла простой способ брить ноги реже

Фото: Yanya / Shutterstock / Fotodom

Блогерша Джулия Хьюн из Калифорнии раскрыла простой способ брить ноги реже. Соответствующая публикация появилась в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает более 681 тысячи подписчиков.

По словам инфлюэнсерши, выходя из ванной после данной процедуры, многие девушки обнаруживают, что их ноги не идеально гладкие и имеют щетину. Чтобы этого избежать, юзерша посоветовала перед бритьем принять максимально холодный душ.

Так, низкая температура воды спровоцирует сокращение мышц, поднимающих волосы на теле, и они начнут выступать из фолликулов, что поможет убрать большую часть их длины. Таким образом, интервал между депиляцией увеличится, отметила автор видео.

В июле визажистка с никнеймом @charmakeupnz раскрыла быстрый способ бритья ног. Блогерша рассказала, что многие девушки проводят данную процедуру неправильно, а именно — начинают двигаться станком по ноге снизу вверх. «Вместо этого попробуйте начать брить ноги сверху, а потом снизу, не ополаскивая каждый раз станок водой», — посоветовала она.

Что думаешь? Оцени!
      Алина Гостева
      Обсудить
      Последние новости

      Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова умерла в 58 лет. Что стало причиной смерти титулованной спортсменки?

      Белый дом запросил у Конгресса средства на сдерживание России и Китая в АТР

      Российского адвоката задержали за аферу на 43 миллиона рублей

      Предложены сверхъяркие источники света на основе квазичастиц

      Злобная ворона-свистун превратилась в заклятого врага повара-велосипедиста

      Бойфренд Тейлор Свифт купил ради нее роскошный особняк

      Сотрудники Госдепа раскритикуют позицию США по Израилю

      Кличко назвал контролируемые Россией территории уже не Украиной

      Популярная блогерша объяснила возвращение в Россию из США

      Блогерша раскрыла простой способ брить ноги реже

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости