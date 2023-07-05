Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
17:26, 5 июля 2023Ценности

Блогерша раскрыла быстрый способ бритья ног

Визажистка Чар посоветовала брить ноги сверху вниз, не ополаскивая станок водой

Фото: 002 Gabriel Szabo / Globallookpress.com

Визажистка Чар (фамилия не называется), более известная в соцсетях по никнейму @charmakeupnz, раскрыла быстрый способ бритья ног. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогерша рассказала, что многие девушки проводят данную процедуру неправильно, а именно — начинают двигаться станком по ноге снизу ввверх. После этого они убирают излишки пены для бритья с помощью воды и возвращаются к данному движению.

Однако Чар заявила, что на подобный метод уходит слишком много времени. «Вместо этого попробуйте начать брить ноги сверху, а потом снизу, не ополаскивая каждый раз станок водой», — посоветовала она.

Зрители поблагодарили инфлюэнсершу за рекомендацию в комментариях под видео. «Что?! Мне 33 года, и я этого не знала», «Я мог бы сэкономить много времени», «Я только что сделал это, и я никогда не чувствовал себя таким обманутым. Время бритья теперь составляет буквально секунды», — высказывались они.

Ранее блогерша Розайн Энн Декер показала на камеру необычный способ бритья лица и разозлила подписчиков. Так, в начале видео 21-летняя инфлюэнсерша распылила по всей поверхности кожи сухой шампунь. Затем она взяла в руки бритву и стала проводить ею по лицу. После процедуры автор поста удалила излишки средства с помощью салфетки.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости

    Вероятность роста курса доллара до 100 рублей оценили

    Раскрыто дело 18-летней давности о двойном изнасиловании

    В сбросе воды с АЭС «Фукусима» нашли угрозу экономике

    В России девушка упала под гребной винт движущегося катера и попала на видео

    В России объяснили отставание нефтегазовых доходов от плана

    Российского адвоката осудили на три года за аферу на 7,4 миллиона рублей

    Блогерша раскрыла быстрый способ бритья ног

    Врач перечислила правила ухода за кожей в жару

    Названа сумма инвестиций Комсомольского НПЗ в природоохранные проекты

    Голикова указала на неспособность властей Хакасии побороть бедность в республике

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости