Блогерша раскрыла быстрый способ бритья ног

Визажистка Чар посоветовала брить ноги сверху вниз, не ополаскивая станок водой

Визажистка Чар (фамилия не называется), более известная в соцсетях по никнейму @charmakeupnz, раскрыла быстрый способ бритья ног. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Блогерша рассказала, что многие девушки проводят данную процедуру неправильно, а именно — начинают двигаться станком по ноге снизу ввверх. После этого они убирают излишки пены для бритья с помощью воды и возвращаются к данному движению.

Однако Чар заявила, что на подобный метод уходит слишком много времени. «Вместо этого попробуйте начать брить ноги сверху, а потом снизу, не ополаскивая каждый раз станок водой», — посоветовала она.

Зрители поблагодарили инфлюэнсершу за рекомендацию в комментариях под видео. «Что?! Мне 33 года, и я этого не знала», «Я мог бы сэкономить много времени», «Я только что сделал это, и я никогда не чувствовал себя таким обманутым. Время бритья теперь составляет буквально секунды», — высказывались они.

Ранее блогерша Розайн Энн Декер показала на камеру необычный способ бритья лица и разозлила подписчиков. Так, в начале видео 21-летняя инфлюэнсерша распылила по всей поверхности кожи сухой шампунь. Затем она взяла в руки бритву и стала проводить ею по лицу. После процедуры автор поста удалила излишки средства с помощью салфетки.