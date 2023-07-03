Блогерша показала необычный способ бритья лица и разозлила подписчиков

Блогерша Розайн Энн Декер побрила лицо с помощью сухого шампуня на камеру

Блогерша Розайн Энн Декер показала на камеру необычный способ бритья лица и разозлила подписчиков. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в TikTok.

Так, в начале видео 21-летняя инфлюэнсерша распылила по всей поверхности кожи сухой шампунь. Затем она взяла в руки бритву и стала проводить ею по лицу. После того, как она закончила, удалила излишки средства с помощью салфетки. «Теперь это мой новый любимый способ, чтобы избавиться от волос на лице», — заявила она.

Рок набрал 900 тысяч просмотров. Зрители не оценили данный метод, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Я попробовал это, и моя кожа стала такой раздраженной, что на ней до сих пор красные следы», «Это называется шампунь. Пожалуйста, не наносите его на лицо», «Используйте детскую присыпку, она более щадящая», — высказывались они.

В апреле блогерша Мэри Скиннер показала необычный способ визуально омолодиться с помощью бритья бровей. В размещенном видео 24-летняя инфлюэнсерша воспользовалась ручной золотой бритвой и удалила часть бровей. По ее словам, с помощью данного метода ее лицо выглядит зрительно более подтянутым.