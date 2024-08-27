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17:09, 27 августа 2024Бывший СССР

Власти Литвы закупят морские дроны для применения в Балтийском море

Минобороны Литвы впервые закупит морские дроны для применения в Балтийском море

Фото: Jason Reed / Reuters

Министерство обороны Литвы намерено впервые приобрести морские дроны для применения в Балтийском море. Об этом заявил глава ведомства Лауринас Касчюнас, пишет ТАСС.

«Мы начинаем создавать силы морских дронов. (...) Поэтому мы будем готовы защищаться во всех сферах», — рассказал чиновник, добавив, что на закупку дронов выделят миллион евро.

По его словам, морские дроны являются проверенным средством с высоким уровнем сдерживания, а их приобретение направлено на увеличение эффективности сил, находящихся в Балтийском море.

Ранее премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала русских «русней», поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости.

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      Валентин Карант
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