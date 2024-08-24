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21:04, 24 августа 2024Бывший СССР

Премьер Литвы назвала россиян «русней»

Премьер Литвы Шимоните назвала россиян «русней» во время поздравления Зеленского

Премьер Литвы Ингрида Шимоните назвала россиян «русней», поздравляя президента Украины Владимира Зеленского с Днем независимости. Об этом сообщает RT.

По словам Шимоните, Литва будет праздновать победу Украины «со светом, газом и без русни».

На встрече в Киеве присутствовал также президент Польши Анджей Дуда. Он сообщил, что польские танки принимали участие в нападении на Курскую область.

Ранее в Литве рассказали о готовности направить инструкторов на Украину, чтобы вести подготовку украинских солдат на территории их страны. Шимоните объяснила это моральным долгом союзников Украины.

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