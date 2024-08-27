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12:47, 27 августа 2024Россия

Военные привели подробности боев с ВСУ близ тюремной зоны под Курском

Военные рассказали, как держали оборону в ИК-11 в Малой Локне под Курском

Российские военные рассказали, как держали оборону в исправительной колонии № 11 (ИК-11) близ населенного пункта Малая Локня под Курском. Подробности боев с Вооруженными силами Украины (ВСУ) были приведены в Telegram-канале Минобороны.

Командир взвода беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с позывным Тридцатый заявил, что сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в тюремной зоне в Курской области не было. «Противник уже пытался заходить, но он заходил в руины и не мог пройти через это здание», — разъяснил он.

По его словам, российские военные отступили с позиций только тогда, когда украинский танк разрушил здания на территории колонии и удерживать их уже не имело смысла.

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Стрелок-сапер по имени Игорь подчеркнул, что после первого боя украинцы отошли. Уже во время второго боя командир приказал защищаться с помощью гранатометов, в том числе советских.

27 августа стало известно, что российские военные отразили попытки прорыва ВСУ в населенный пункт Малая Локня в Курской области благодаря тюремной зоне.

В Минобороны уточнили, что украинские войска потеряли примерно 10 единиц бронетехники и около 100 военнослужащих.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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