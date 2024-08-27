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08:11, 27 августа 2024Россия

Российские военные отразили попытки прорыва ВСУ под Курском благодаря тюремной зоне

МО РФ: военные отразили попытки прорыва ВСУ в Курской области благодаря ИК

Фото: Russian Defence Ministry / Reuters

Российские военные отразили попытки прорыва со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенный пункт Малая Локня в Курской области благодаря тюремной зоне. Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает ТАСС.

В ведомстве разъяснили, что российская сторона заняла оборону в исправительной колонии под Курском. Как уточнили в Минобороны, ВСУ потеряли примерно 10 единиц бронетехники и около 100 военнослужащих.

По данным ТАСС, бойцы из мотострелкового батальона одного из соединений армейского корпуса группировки войск «Север» отразили попытки прорыва в Малую Локню. В ведомстве заверили, что персонал ИК и заключенных заранее эвакуировали, учреждение превратили в «настоящую крепость».

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«Возвели защитные сооружения по периметру и удерживали позиции в течение нескольких дней», — рассказали в Минобороны.

Ранее в Минобороны отчитались о том, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Курской и Белгородской областями.

В Курской и Белгородской областях из-за атак со стороны ВСУ ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) федерального характера. В Курской области, где бои с ВСУ идут уже три недели, также действует режим контртеррористической операции (КТО).

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      Анна Щербакова
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