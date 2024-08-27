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20:28, 27 августа 2024Забота о себе

Врач подсказала неочевидный рецепт полезной овсянки

Эндокринолог Павлова: овсянку нужно запаривать с вечера, а утром подогревать

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

Чтобы овсяная крупа приносила пользу, ее нужно правильно готовить, рассказала доктор медицинских наук, врач-эндокринолог Зухра Павлова. Неочевидный рецепт полезной овсянки она подсказала в беседе с радио Sputnik.

По словам Павловой, овсянка содержит большое количество клетчатки, что крайне важно для микробиома человека и здоровья сердечно-сосудистой системы. «Еще очень важный компонент овсянки это – бета-глюканы, вещества, которые благоприятно влияют на кишечник. Кроме того, они так изменяют усвояемость жиров, что уровень холестерина становится заметно меньше», — говорит она.

Однако, чтобы овсяная крупа принесла пользу, ее нужно правильно приготовить, подчеркнула специалистка. Павлова указала на то, что крупа не должна быть перемолотой в порошок. Она объяснила, что необходимо брать крепкие, цельные хлопья, запаривать их теплой водой с вечера, а утром подогревать и добавлять, к примеру, ягоды. Приготовленная таким образом овсянка оказывает максимально благоприятный эффект на кишечник, заверила Павлова.

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      Александра Лисица
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