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17:32, 27 августа 2024Забота о себе

Врач предупредил о вызывающих мигрень продуктах

Терапевт Попов: наряду с алкоголем мигрень могут вызывать шоколад и сыр

Фото: Dmitry Schemelev / Unsplash

Некоторые продукты способны спровоцировать приступ мигрени, предупредил доктор медицинских наук терапевт Владимир Попов. О вызывающих мигрень продуктах врач поговорил с РИА Новости.

Наряду с алкоголем, рассказал он, мигрень могут вызывать шоколад и сыр, особенно выдержанные сорта, включая чеддер и сыры с плесенью. Во избежание головной боли он порекомендовал исключить из рациона продукты, содержащие глутамат натрия, искусственные подсластители, нитраты — эти добавки встречаются в фастфуде, колбасе и других обработанных пищевых продуктах.

Для профилактики головной боли специалист порекомендовал пить больше чистой воды: не менее полутора-двух литров в день. Кроме того, продолжил Попов, можно употреблять до трех чашек кофе и до шести чашек чая в день. В рационе жалующихся на мигрени людей, уточнил врач, должны присутствовать продукты, богатые магнием (шпинат, миндаль, кешью, авокадо и цельнозерновые продукты), а также омега-3 жирными кислотами (лосось, скумбрия, тунец, сардины). Также им нужно есть зеленые овощи, такие как шпинат, капуста, брокколи и брюссельская капуста, заключил он.

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      Александра Лисица
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