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17:12, 27 августа 2024Бывший СССР

ВСУ начали формирование бригад с расчетом на продолжение конфликта

Forbes: ВСУ формируют бригады с расчетом на продолжение конфликта в 2025 году

Фото: Armed Forces of Ukraine / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют бригады с расчетом на продолжение вооруженного конфликта в 2025 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на портал Militaryland.

Militaryland опубликовал фото бойцов формируемой новой 160-й механизированной бригады ВСУ. Как сообщается, численность новых подразделений ВСУ составит две тысячи солдат.

«Источником новобранцев станет мобилизация, а западные страны обеспечат подразделения техникой», — отмечают авторы Forbes. Подчеркивается, что бригады пройдут обучение за рубежом.

Ранее портал Ukrainian Military Pages со ссылкой на источник в кабинете министров Украины рассказал о поручении президента страны Владимира Зеленского сформировать бригады из живущих в Европе украинцев. При этом командный состав будет набран из находящихся на территории Украины офицеров.

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      Алевтина Запольская
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