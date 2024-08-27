ВСУ начали формирование бригад с расчетом на продолжение конфликта

Forbes: ВСУ формируют бригады с расчетом на продолжение конфликта в 2025 году

Вооруженные силы Украины (ВСУ) формируют бригады с расчетом на продолжение вооруженного конфликта в 2025 году. Об этом пишет Forbes со ссылкой на портал Militaryland.

Militaryland опубликовал фото бойцов формируемой новой 160-й механизированной бригады ВСУ. Как сообщается, численность новых подразделений ВСУ составит две тысячи солдат.

«Источником новобранцев станет мобилизация, а западные страны обеспечат подразделения техникой», — отмечают авторы Forbes. Подчеркивается, что бригады пройдут обучение за рубежом.

Ранее портал Ukrainian Military Pages со ссылкой на источник в кабинете министров Украины рассказал о поручении президента страны Владимира Зеленского сформировать бригады из живущих в Европе украинцев. При этом командный состав будет набран из находящихся на территории Украины офицеров.