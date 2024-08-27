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09:02, 27 августа 2024Мир

Второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК сравнили с минным полем

Politico: второй срок фон дер Ляйен на посту главы ЕК будет минным полем

Фото: Johanna Geron / Reuters

Второй срок Урсулы фон дер Ляйен на посту председателя Еврокомиссии (ЕК) будет сравним с минным полем. Об этом пишет Politico со ссылкой на источник.

«Следующие пять лет [фон дер Ляйен в должности главы ЕК] станут политическим минным полем», — заявил высокопоставленный европейский чиновник на анонимной основе.

Он добавил, что действующей главе Еврокомиссии «придется принимать ключевые решения о будущем Европейского союза и его бюджета», одновременно уделяя внимание украинскому конфликту и выборам в США.

18 июля фон дер Ляйен была переизбрана на пост председателя ЕК на второй пятилетний срок.

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      Елизавета Мытарева
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