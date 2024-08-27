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06:30, 27 августа 2024Экономика

Юрист назвал средний размер военной пенсии в России

Юрист Виноградов сообщил о пенсии в 41 тысячу рублей для военных в России

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress

Средний размер военной пенсии на территории России в настоящее время составляет 41 тысячу рублей. Такую цифру РИА Новости назвал доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

«На сегодняшний день получателями военных пенсий являются около 2,7 миллионов россиян», — уточнил юрист. Виноградов добавил, что с 1 октября размер денежного довольствия, из которого происходит исчисление военной пенсии, будет повышен с запланированного процента 89,32 до 89,83.

Эксперт указал, что призывникам военная пенсия назначается лишь в случае наступления инвалидности по ранее озвученным условиям. «Для военнослужащих по контракту военная пенсия рассчитывается исходя из стажа, оклада и так далее», — сообщил он.

Ранее стало известно, что выплаты за полученные в зоне специальной военной операции (СВО) ранения распространили еще на одну категорию россиян — сотрудников Следственного комитета (СК) РФ.

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      Маргарита Пименова
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